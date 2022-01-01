Банк Південний

la9 написав:J написав:alex lem написав:flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається.
https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint
ну может они имели ввиду что бесплатная карта вам не положена, т.к. у вас нету депозита
Сказали, под депо тоже платная , 25 грн месяц
ну может они сайт своего банка не видели
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