Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:58
la9 написав: J написав:
ну может они имели ввиду что бесплатная карта вам не положена, т.к. у вас нету депозита
Сказали, под депо тоже платная , 25 грн месяц
ну может они сайт своего банка не видели
"Переваги депозитів від банку «Південний»:
Приємні бонуси
Платіжна картка у подарунок."
https://bank.com.ua/deposits
J
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:32
J Я в кінці серпня (августа) в них оформлював соціяльний депо, ну і картку. Тоді такого на їх сайті точно не було. Я дивився щоб було що казать в відділенні... Виходить зараз зробили в подарунок картку при оформленні. Мені визванювали з півня. ,,Приносьте гроші на депозит,,.Як вони віддадуть ті що є, а тоді подивимось чи ще нести. Тоді в серпні менший вибір банків був.
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Додано: Нед 06 лис, 2022 00:02
IMPRINTER написав:
так со стартового платное снятие ... я открывал Карту для выплат (но это было дол войны)
а депо куда падает? тоже платно снимать, получается?
cohan
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