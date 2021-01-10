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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

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Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:58

  la9 написав:
  J написав:
  alex lem написав:flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається. https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint

ну может они имели ввиду что бесплатная карта вам не положена, т.к. у вас нету депозита :)

Сказали, под депо тоже платная , 25 грн месяц

ну может они сайт своего банка не видели :roll:
"Переваги депозитів від банку «Південний»:
Приємні бонуси
Платіжна картка у подарунок."

https://bank.com.ua/deposits
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:32

J Я в кінці серпня (августа) в них оформлював соціяльний депо, ну і картку. Тоді такого на їх сайті точно не було. Я дивився щоб було що казать в відділенні...
Виходить зараз зробили в подарунок картку при оформленні. Мені визванювали з півня. ,,Приносьте гроші на депозит,,.Як вони віддадуть ті що є, а тоді подивимось чи ще нести. Тоді в серпні менший вибір банків був.
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 00:02

  IMPRINTER написав:
  alex lem написав:flysoulfly Я конкретно в відділенні казав дайте безкоштовну картку під депозит. Конкретно сказали ,,Ні, нема. Тільки карта за 50 гривнів, пакет Стартовий називається. https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint


так со стартового платное снятие ... я открывал Карту для выплат (но это было дол войны)


а депо куда падает? тоже платно снимать, получается?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:18

Что тут за внутренние лимиты якобы с августа на выдачу валюты?
Не более 1000$ в сутки 8)
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:28

  emeta написав:Что тут за внутренние лимиты якобы с августа на выдачу валюты?
Не более 1000$ в сутки 8)
художественный свист, имхо. это в каком городе?
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 02 гру, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:31

  flysoulfly написав:
  emeta написав:Что тут за внутренние лимиты якобы с августа на выдачу валюты?
Не более 1000$ в сутки 8)
художественный свист, имхо. это в каком городе?


Днепр
в отделении говорят
И горячка тоже самое вещает
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:36

  emeta написав:
  flysoulfly написав:
  emeta написав:Что тут за внутренние лимиты якобы с августа на выдачу валюты?
Не более 1000$ в сутки 8)
художественный свист, имхо. это в каком городе?
Днепр
в отделении говорят
И горячка тоже самое вещает
странно.
хренОвая тенденция, если так. Но в конце сентября не было такого (вроде бы).
Может, ухудшения конкретной логистики из-за блэкаутов?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:12

  flysoulfly написав:
  emeta написав:Днепр
в отделении говорят
И горячка тоже самое вещает
странно.
хренОвая тенденция, если так. Но в конце сентября не было такого (вроде бы).
Может, ухудшения конкретной логистики из-за блэкаутов?


выше ж писали про шухер в 1000 - типа заказать нельзя, только по месту, а по месту - 1000
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 18:43

Є вкладником Південного. У різний час тримав у банку від 5 до 100 тисяч гривень. Ставки, звісно, ​​можна знайти і вище. Але Південний мені подобається. Правда банк дуже повільний.
З проблемами в обслуговуванні не стикався, хіба що оформлення паперів. У сенсі часу, який доводиться чекати - явно не для нервових людей, а для тих, хто нікуди не поспішає.
Віктор02
 
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