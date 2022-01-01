Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:58
la9 написав: J написав:
ну может они имели ввиду что бесплатная карта вам не положена, т.к. у вас нету депозита
Сказали, под депо тоже платная , 25 грн месяц
ну может они сайт своего банка не видели
"Переваги депозитів від банку «Південний»:
Приємні бонуси
Платіжна картка у подарунок."
https://bank.com.ua/deposits
J
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:32
J Я в кінці серпня (августа) в них оформлював соціяльний депо, ну і картку. Тоді такого на їх сайті точно не було. Я дивився щоб було що казать в відділенні... Виходить зараз зробили в подарунок картку при оформленні. Мені визванювали з півня. ,,Приносьте гроші на депозит,,.Як вони віддадуть ті що є, а тоді подивимось чи ще нести. Тоді в серпні менший вибір банків був.
alex lem
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Додано: Нед 06 лис, 2022 00:02
IMPRINTER написав:
так со стартового платное снятие ... я открывал Карту для выплат (но это было дол войны)
а депо куда падает? тоже платно снимать, получается?
cohan
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:18
Что тут за внутренние лимиты якобы с августа на выдачу валюты?
Не более 1000$ в сутки
emeta
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:28
emeta написав:
Что тут за внутренние лимиты якобы
с августа
на выдачу валюты?
Не более 1000$ в сутки
художественный свист, имхо. это в каком городе?
Востаннє редагувалось
flysoulfly
в П'ят 02 гру, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:31
flysoulfly написав: emeta написав:
Что тут за внутренние лимиты якобы с августа на выдачу валюты?
Не более 1000$ в сутки
художественный свист, имхо. это в каком городе?
Днепр
в отделении говорят
И горячка тоже самое вещает
emeta
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 14:36
emeta написав: flysoulfly написав: emeta написав:
Что тут за внутренние лимиты якобы с августа на выдачу валюты?
Не более 1000$ в сутки
художественный свист, имхо. это в каком городе?
Днепр
в отделении говорят
И горячка тоже самое вещает
странно.
хренОвая тенденция, если так. Но в конце сентября не было такого (вроде бы).
Может, ухудшения конкретной логистики из-за блэкаутов?
flysoulfly
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Додано: П'ят 02 гру, 2022 21:12
flysoulfly написав: emeta написав:
Днепр
в отделении говорят
И горячка тоже самое вещает
странно.
хренОвая тенденция, если так. Но в конце сентября не было такого (вроде бы).
Может, ухудшения конкретной логистики из-за блэкаутов?
выше ж писали про шухер в 1000 - типа заказать нельзя, только по месту, а по месту - 1000
cohan
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Додано: Чет 08 гру, 2022 18:43
Є вкладником Південного. У різний час тримав у банку від 5 до 100 тисяч гривень. Ставки, звісно, можна знайти і вище. Але Південний мені подобається. Правда банк дуже повільний.
З проблемами в обслуговуванні не стикався, хіба що оформлення паперів. У сенсі часу, який доводиться чекати - явно не для нервових людей, а для тих, хто нікуди не поспішає.
Віктор02
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Додано: Пон 19 гру, 2022 00:10
Виходить в півня є трішки проблеми з виплатою валюти. А я хотів тут прокаруселити. Хто що скаже ліміт на видачу не підняли? І що за ситуація в банку в цілому. Дякую.
ihorsic
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