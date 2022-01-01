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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 гру, 2022 09:38
Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.
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