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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 09:38

Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.
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