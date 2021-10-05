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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 гру, 2022 09:38
Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.
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Додано: Пон 19 гру, 2022 19:16
Скажіиь будьласка а в еквіваленті якої суми забрали? І чи замовляли готівку???
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ihorsic
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Додано: Чет 22 гру, 2022 17:01
Нещодавно закінчилася акція Топ-гаджети Apple за транзакції в Pivdenny Online. Щось ані слова не знайшла про переможців. Чергова реклама? Цікаво чи хтось реально отримав подарунки?
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Тоня
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cohan
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Додано: Суб 24 гру, 2022 15:23
cohan написав:
...
новых тарифов на ИБ
шо, опяять? ©
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flysoulfly
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