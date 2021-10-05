RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Південний

Банк Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 09:38

Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2812
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:16

Re: Банк Південний

Скажіиь будьласка а в еквіваленті якої суми забрали? І чи замовляли готівку???
ihorsic
 
Повідомлень: 770
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:01

Нещодавно закінчилася акція Топ-гаджети Apple за транзакції в Pivdenny Online. Щось ані слова не знайшла про переможців. Чергова реклама? Цікаво чи хтось реально отримав подарунки?
Тоня
 
Повідомлень: 6
З нами з: 12.04.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:20

  Тоня написав:Нещодавно закінчилася акція Топ-гаджети Apple за транзакції в Pivdenny Online. Щось ані слова не знайшла про переможців. Чергова реклама? Цікаво чи хтось реально отримав подарунки?


по-моему, все получили в виде новых тарифов на ИБ :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4863
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:23

  cohan написав:...
новых тарифов на ИБ :mrgreen:

шо, опяять? ©
flysoulfly
 
Повідомлень: 1277
З нами з: 13.01.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Власний Рахунок 1 ... 92, 93, 94
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
932 724094
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 гру, 2022 14:51
felix606
ПроКредит Банк 1 ... 14, 15, 16
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
150 102337
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 гру, 2022 13:30
cohan
МТБ Банк 1 ... 10, 11, 12
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
116 176313
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 гру, 2022 13:28
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1226)
24.12.2022 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.