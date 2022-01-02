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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 гру, 2022 09:38
Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.
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deneg net
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Додано: Пон 19 гру, 2022 19:16
Скажіиь будьласка а в еквіваленті якої суми забрали? І чи замовляли готівку???
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ihorsic
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Додано: Чет 22 гру, 2022 17:01
Нещодавно закінчилася акція Топ-гаджети Apple за транзакції в Pivdenny Online. Щось ані слова не знайшла про переможців. Чергова реклама? Цікаво чи хтось реально отримав подарунки?
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cohan
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Додано: Суб 24 гру, 2022 15:23
cohan написав:
...
новых тарифов на ИБ
шо, опяять? ©
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flysoulfly
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Додано: Суб 24 гру, 2022 21:15
І все ж хто розповість про особливості валютної каруселі в Південному з покроковою інструкцією?
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ihorsic
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Додано: Суб 24 гру, 2022 23:27
ihorsic написав:
І все ж хто розповість про особливості валютної каруселі в Південному з покроковою інструкцією?
в новом додатке два депо - USD и EURи только эти два
промахнуться невозможно
откр в раб время
пополнить СЭП или через кассу
25 вроде в мес, но пока не снимали, держу нули
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cohan
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Додано: Суб 24 гру, 2022 23:38
А як віддають? Без проблем в еквіваленті 100К чи якось мутять?
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ihorsic
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:49
deneg net написав:
Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.
Хорошо, что новенькими. У меня вот проблемы, напихали по самые помидоры. Отдали без заказа, по лимиту 100 тыс в день.
Но такую окрошку получил, и новые, и 96 года и те, которые светятся. Может быть и засомневался бы в них, но на одну купюру точно обратил внимание у кассы, мелкие пятна. Когда принес назад в кассу, понятно, что отмела часть.
А теперь вот вопрос, откуда у них неликвид берется? Кассиры сидят с детекторами, такого быть не должно. Тут ответ назревает, это купюры собственные или знакомых, которые пытаются впарить. Один не возьмет, другой, а третий заберет. Сейчас это как никогда актуально, будьте бдительны!
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Proofy
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Додано: Сер 11 січ, 2023 18:56
Proofy написав: deneg net написав:
Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.
Хорошо, что новенькими. У меня вот проблемы, напихали по самые помидоры. Отдали без заказа, по лимиту 100 тыс в день.
Но такую окрошку получил, и новые, и 96 года
и те, которые светятся. Может быть и засомневался бы в них, но на одну купюру точно обратил внимание у кассы, мелкие пятна. Когда принес назад в кассу, понятно, что отмела часть.
А теперь вот вопрос, откуда у них неликвид берется? Кассиры сидят с детекторами, такого быть не должно. Тут ответ назревает, это купюры собственные или знакомых, которые пытаются впарить. Один не возьмет, другой, а третий заберет. Сейчас это как никогда актуально, будьте бдительны!
А что не так с 96 годом?
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nord
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