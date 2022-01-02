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Обслуговування в українських
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112>

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Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 09:38

Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 19 гру, 2022 19:16

Re: Банк Південний

Скажіиь будьласка а в еквіваленті якої суми забрали? І чи замовляли готівку???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:01

Нещодавно закінчилася акція Топ-гаджети Apple за транзакції в Pivdenny Online. Щось ані слова не знайшла про переможців. Чергова реклама? Цікаво чи хтось реально отримав подарунки?
Тоня
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:20

  Тоня написав:Нещодавно закінчилася акція Топ-гаджети Apple за транзакції в Pivdenny Online. Щось ані слова не знайшла про переможців. Чергова реклама? Цікаво чи хтось реально отримав подарунки?


по-моему, все получили в виде новых тарифов на ИБ :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:23

  cohan написав:...
новых тарифов на ИБ :mrgreen:

шо, опяять? ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 21:15

Re: Банк Південний

І все ж хто розповість про особливості валютної каруселі в Південному з покроковою інструкцією?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:27

  ihorsic написав:І все ж хто розповість про особливості валютної каруселі в Південному з покроковою інструкцією?


в новом додатке два депо - USD и EUR
и только эти два
промахнуться невозможно

откр в раб время
пополнить СЭП или через кассу

25 вроде в мес, но пока не снимали, держу нули
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:38

Re: Банк Південний

А як віддають? Без проблем в еквіваленті 100К чи якось мутять?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:49

  deneg net написав:Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.

Хорошо, что новенькими. У меня вот проблемы, напихали по самые помидоры. Отдали без заказа, по лимиту 100 тыс в день.
Но такую окрошку получил, и новые, и 96 года и те, которые светятся. Может быть и засомневался бы в них, но на одну купюру точно обратил внимание у кассы, мелкие пятна. Когда принес назад в кассу, понятно, что отмела часть.
А теперь вот вопрос, откуда у них неликвид берется? Кассиры сидят с детекторами, такого быть не должно. Тут ответ назревает, это купюры собственные или знакомых, которые пытаются впарить. Один не возьмет, другой, а третий заберет. Сейчас это как никогда актуально, будьте бдительны!
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 18:56

  Proofy написав:
  deneg net написав:Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.

Хорошо, что новенькими. У меня вот проблемы, напихали по самые помидоры. Отдали без заказа, по лимиту 100 тыс в день.
Но такую окрошку получил, и новые, и 96 года и те, которые светятся. Может быть и засомневался бы в них, но на одну купюру точно обратил внимание у кассы, мелкие пятна. Когда принес назад в кассу, понятно, что отмела часть.
А теперь вот вопрос, откуда у них неликвид берется? Кассиры сидят с детекторами, такого быть не должно. Тут ответ назревает, это купюры собственные или знакомых, которые пытаются впарить. Один не возьмет, другой, а третий заберет. Сейчас это как никогда актуально, будьте бдительны!

А что не так с 96 годом?
nord
 
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