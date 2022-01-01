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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 січ, 2023 19:18
nord написав: Proofy написав: deneg net написав:
Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.
Хорошо, что новенькими. У меня вот проблемы, напихали по самые помидоры. Отдали без заказа, по лимиту 100 тыс в день.
Но такую окрошку получил, и новые, и 96 года
и те, которые светятся. Может быть и засомневался бы в них, но на одну купюру точно обратил внимание у кассы, мелкие пятна. Когда принес назад в кассу, понятно, что отмела часть.
А теперь вот вопрос, откуда у них неликвид берется? Кассиры сидят с детекторами, такого быть не должно. Тут ответ назревает, это купюры собственные или знакомых, которые пытаются впарить. Один не возьмет, другой, а третий заберет. Сейчас это как никогда актуально, будьте бдительны!
А что не так с 96 годом?
никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные
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Proofy
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Додано: Сер 11 січ, 2023 23:55
До
Proofy написав:
никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные
1996, "з маленькими портретами" - так, менш захищені. Щодо конкретно 1996 - неправда. Як тут вірно писали вище, придираються до серії лише невігласи та "папауси".
У 1996 році виготовлено 100 доларів нового зразка, максимально посилено захист валюти всіх номіналів за допомогою мікродруку та захисних ниток. Тому 1996 вважається переломним у питанні віку банкнот.
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doctorprj01
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Додано: Чет 12 січ, 2023 19:57
Proofy написав: nord написав:
А что не так с 96 годом?
никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные
никто - это матрасники, которые покупают баксы в матрас.
на самом деле любые купюры являются платёжным средством, и берут их аж бегом.
за бугром берут даже жмаканные, в пятнах и т.д.
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deneg net
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:58
deneg net написав: Proofy написав: nord написав:
А что не так с 96 годом?
никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные
никто - это матрасники, которые покупают баксы в матрас.
на самом деле любые купюры являются платёжным средством, и берут их аж бегом.
за бугром берут даже жмаканные, в пятнах и т.д.
але це теоретично,бо в Україні інші реалії. Також в різних банках можуть відмовити навіть в обслуговуванні без надання пояснень
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sens
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:12
Proofy написав: nord написав:
А что не так с 96 годом?
никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные
всім пох від слова зовсім. Нічим не відрізняються від 2001+.
deneg net написав:
никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные
никто - это матрасники, которые покупают баксы в матрас.
на самом деле любые купюры являются платёжным средством, и берут их аж бегом.
за бугром берут даже жмаканные, в пятнах и т.д.
ні, 1992 не беруть в Україні
навіть тумба не прийме.
Більше того, долари не є платіжним засобом ні в Україні, ні в ЄС.
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ScaryBee
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Додано: Вів 24 січ, 2023 17:37
СЕП в додатку теперь 0.5 %, max 500 грн,
раньше было бесплатно
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