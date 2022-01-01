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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

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Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 19:18

  nord написав:
  Proofy написав:
  deneg net написав:Зашёл, забрал свой конверт без всяких проблем. Отдали новенькими купюрами. Прочитал, что есть проблемы, но по факту их не обнаружил.

Хорошо, что новенькими. У меня вот проблемы, напихали по самые помидоры. Отдали без заказа, по лимиту 100 тыс в день.
Но такую окрошку получил, и новые, и 96 года и те, которые светятся. Может быть и засомневался бы в них, но на одну купюру точно обратил внимание у кассы, мелкие пятна. Когда принес назад в кассу, понятно, что отмела часть.
А теперь вот вопрос, откуда у них неликвид берется? Кассиры сидят с детекторами, такого быть не должно. Тут ответ назревает, это купюры собственные или знакомых, которые пытаются впарить. Один не возьмет, другой, а третий заберет. Сейчас это как никогда актуально, будьте бдительны!

А что не так с 96 годом?

никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 23:55

Re: Банк Південний

  Proofy написав:никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные


До 1996, "з маленькими портретами" - так, менш захищені. Щодо конкретно 1996 - неправда. Як тут вірно писали вище, придираються до серії лише невігласи та "папауси".

У 1996 році виготовлено 100 доларів нового зразка, максимально посилено захист валюти всіх номіналів за допомогою мікродруку та захисних ниток. Тому 1996 вважається переломним у питанні віку банкнот.
doctorprj01
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:57

  Proofy написав:
  nord написав:А что не так с 96 годом?

никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные

никто - это матрасники, которые покупают баксы в матрас.
на самом деле любые купюры являются платёжным средством, и берут их аж бегом.
за бугром берут даже жмаканные, в пятнах и т.д.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 10:58

  deneg net написав:
  Proofy написав:
  nord написав:А что не так с 96 годом?

никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные

никто - это матрасники, которые покупают баксы в матрас.
на самом деле любые купюры являются платёжным средством, и берут их аж бегом.
за бугром берут даже жмаканные, в пятнах и т.д.
але це теоретично,бо в Україні інші реалії. Також в різних банках можуть відмовити навіть в обслуговуванні без надання пояснень
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:12

  Proofy написав:
  nord написав:А что не так с 96 годом?

никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные

всім пох від слова зовсім. Нічим не відрізняються від 2001+.

  deneg net написав:никто не хочет с ним связываться, типа менее защищенные
никто - это матрасники, которые покупают баксы в матрас.
на самом деле любые купюры являются платёжным средством, и берут их аж бегом.
за бугром берут даже жмаканные, в пятнах и т.д.

ні, 1992 не беруть в Україні
навіть тумба не прийме.

Більше того, долари не є платіжним засобом ні в Україні, ні в ЄС.
ScaryBee
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СЕП в додатку теперь 0.5 %, max 500 грн,
раньше было бесплатно
J
 
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