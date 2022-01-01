RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Південний

Банк Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:39

  sens написав:
  Oktawa написав:Как сейчас обстоят дела с выдачей валюты с депозитов?

Щось не дуже в них у Києві валюта,в основному шлам 2006 року

Теж отримав в Києві "солянку". :(
nord
 
Повідомлень: 152
З нами з: 25.07.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:03

  nord написав:
  sens написав:
  Oktawa написав:Как сейчас обстоят дела с выдачей валюты с депозитов?

Щось не дуже в них у Києві валюта,в основному шлам 2006 року

Теж отримав в Києві "солянку". :(

Якщо курс на 20 копійок менше за обмінку,думає краще недоотримати 540 грн прибутку аніж витрачати нерви коли можуть не прийняти старі фантікі
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13116
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:14

+100. Всё равно обменник предложит курс ещё ниже за старьё.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6168
З нами з: 13.09.09
Подякував: 36 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 71, 72, 73
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
723 662281
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 січ, 2023 21:56
Ой+
Банк Альянс 1 ... 50, 51, 52
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
514 375496
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 січ, 2023 21:06
klug
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 294, 295, 296
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2957 1709239
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 січ, 2023 20:47
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.