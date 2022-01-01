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Обслуговування в українських
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:39

  sens написав:
  Oktawa написав:Как сейчас обстоят дела с выдачей валюты с депозитов?

Щось не дуже в них у Києві валюта,в основному шлам 2006 року

Теж отримав в Києві "солянку". :(
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:03

  nord написав:
  sens написав:
  Oktawa написав:Как сейчас обстоят дела с выдачей валюты с депозитов?

Щось не дуже в них у Києві валюта,в основному шлам 2006 року

Теж отримав в Києві "солянку". :(

Якщо курс на 20 копійок менше за обмінку,думає краще недоотримати 540 грн прибутку аніж витрачати нерви коли можуть не прийняти старі фантікі
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:14

+100. Всё равно обменник предложит курс ещё ниже за старьё.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 01:59

  Игорь Алексеевич написав:+100. Всё равно обменник предложит курс ещё ниже за старьё.
опечатка! то не обменник - обманник
flysoulfly
 
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