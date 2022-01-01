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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 січ, 2023 20:39
sens написав: Oktawa написав:
Как сейчас обстоят дела с выдачей валюты с депозитов?
Щось не дуже в них у Києві валюта,в основному шлам 2006 року
Теж отримав в Києві "солянку".
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nord
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:03
nord написав: sens написав: Oktawa написав:
Как сейчас обстоят дела с выдачей валюты с депозитов?
Щось не дуже в них у Києві валюта,в основному шлам 2006 року
Теж отримав в Києві "солянку".
Якщо курс на 20 копійок менше за обмінку,думає краще недоотримати 540 грн прибутку аніж витрачати нерви коли можуть не прийняти старі фантікі
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sens
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Додано: П'ят 27 січ, 2023 22:14
+100. Всё равно обменник предложит курс ещё ниже за старьё.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 28 січ, 2023 01:59
Игорь Алексеевич написав:
+100. Всё равно обменник предложит курс ещё ниже за старьё.
опечатка! то не обменник - обма
нник
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flysoulfly
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Додано: Суб 28 січ, 2023 10:10
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
+100. Всё равно обменник предложит курс ещё ниже за старьё.
опечатка! то не обменник - обма
нник
Мне иногда предлагают курс выше, если синие. А с пятнами или старьё - на выход....или курс ниже. Раньше в Турции или Египте отдавал старьё, но вчера смотрел ютуб, то 50дол. 96г. в Египте никто не принимает.
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Игорь Алексеевич
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