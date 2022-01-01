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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:40

  flysoulfly написав:
  J написав:
  flysoulfly написав:, у Пивня онлайн открытие
согласен.
но - и только.

а что еще надо?
J
 
Повідомлень: 5738
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:24

  J написав:у Пивня онлайн открытие
а что еще надо?
как минимум,чтоб вернули валютой :) а не фонда
flysoulfly
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 13.01.09
Подякував: 599 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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  #<1 ... 11121314
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