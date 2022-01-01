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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:40
flysoulfly написав: J написав: flysoulfly написав:
, у Пивня онлайн открытие
согласен.
но - и только.
а что еще надо?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:24
J написав:
у Пивня онлайн открытие
а что еще надо?
как минимум,чтоб вернули валютой
а не фонда
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