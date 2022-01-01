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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

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Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:40

  flysoulfly написав:
  J написав:
  flysoulfly написав:, у Пивня онлайн открытие
согласен.
но - и только.

а что еще надо?
J
 
Повідомлень: 5736
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:24

  J написав:у Пивня онлайн открытие
а что еще надо?
как минимум,чтоб вернули валютой :) а не фонда
flysoulfly
 
Повідомлень: 1465
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:55

  flysoulfly написав:
  J написав:у Пивня онлайн открытие
а что еще надо?
как минимум,чтоб вернули валютой :) а не фонда


по-моему, по возврату примерно одинаковы, но Пивень - при делах у того самого фонда, так что не должен

а вот белки мутно балансируют как-то, хотя тоже не собираются
cohan
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Повідомлень: 5264
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:07

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  J написав:у Пивня онлайн открытие
а что еще надо?
как минимум,чтоб вернули валютой :) а не фонда
по-моему, по возврату примерно одинаковы, но Пивень - при делах у того самого фонда, так что не должен
мож я по Пивню не доследил, но вроде сообщали ж на форуме люди про отказы заказывать валюту на выдачу, чтоли
flysoulfly
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 13.01.09
Подякував: 610 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:05

  flysoulfly написав:, мож я по Пивню не доследил, но вроде сообщали ж на форуме люди про отказы заказывать валюту на выдачу, чтоли

и при этом никто в обиде не остался 8)
J
 
Повідомлень: 5736
З нами з: 19.01.08
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Подякували: 295 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:54

  J написав:
  flysoulfly написав:, мож я по Пивню не доследил, но вроде сообщали ж на форуме люди про отказы заказывать валюту на выдачу, чтоли

и при этом никто в обиде не остался 8)
типа банк компенсировал клиентам моральный ущерб?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 13.01.09
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