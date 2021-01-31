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Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лют, 2023 12:40
flysoulfly написав: J написав: flysoulfly написав:
, у Пивня онлайн открытие
согласен.
но - и только.
а что еще надо?
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Додано: Пон 27 лют, 2023 13:24
J написав:
у Пивня онлайн открытие
а что еще надо?
как минимум,чтоб вернули валютой
а не фонда
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flysoulfly
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Додано: Пон 27 лют, 2023 19:55
flysoulfly написав: J написав:
у Пивня онлайн открытие
а что еще надо?
как минимум,чтоб вернули валютой
а не фонда
по-моему, по возврату примерно одинаковы, но Пивень - при делах у того самого фонда, так что не должен
а вот белки мутно балансируют как-то, хотя тоже не собираются
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cohan
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Додано: Пон 27 лют, 2023 21:07
cohan написав: flysoulfly написав: J написав:
у Пивня онлайн открытие
а что еще надо?
как минимум,чтоб вернули валютой
а не фонда
по-моему, по возврату примерно одинаковы, но Пивень - при делах у того самого фонда, так что не должен
мож я по Пивню не доследил, но вроде сообщали ж на форуме люди про отказы заказывать валюту на выдачу, чтоли
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Додано: Пон 27 лют, 2023 23:05
flysoulfly написав:
, мож я по Пивню не доследил, но вроде сообщали ж на форуме люди про отказы заказывать валюту на выдачу, чтоли
и при этом никто в обиде не остался
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Додано: Вів 28 лют, 2023 00:54
J написав: flysoulfly написав:
, мож я по Пивню не доследил, но вроде сообщали ж на форуме люди про отказы заказывать валюту на выдачу, чтоли
и при этом никто в обиде не остался
типа банк компенсировал клиентам моральный ущерб?
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Додано: Чет 09 бер, 2023 13:15
Скажите, а как выглядит механика дистанционного получения выплат от фонда?
Что нужно заранее открыть в отделении?
Есть ли бесплатный вывод наружу полученной выплаты?
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la9
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