RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Південний

Банк Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:40

  flysoulfly написав:
  J написав:
  flysoulfly написав:, у Пивня онлайн открытие
согласен.
но - и только.

а что еще надо?
J
 
Повідомлень: 5747
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:24

  J написав:у Пивня онлайн открытие
а что еще надо?
как минимум,чтоб вернули валютой :) а не фонда
flysoulfly
 
Повідомлень: 1632
З нами з: 13.01.09
Подякував: 673 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:55

  flysoulfly написав:
  J написав:у Пивня онлайн открытие
а что еще надо?
как минимум,чтоб вернули валютой :) а не фонда


по-моему, по возврату примерно одинаковы, но Пивень - при делах у того самого фонда, так что не должен

а вот белки мутно балансируют как-то, хотя тоже не собираются
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5360
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:07

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  J написав:у Пивня онлайн открытие
а что еще надо?
как минимум,чтоб вернули валютой :) а не фонда
по-моему, по возврату примерно одинаковы, но Пивень - при делах у того самого фонда, так что не должен
мож я по Пивню не доследил, но вроде сообщали ж на форуме люди про отказы заказывать валюту на выдачу, чтоли
flysoulfly
 
Повідомлень: 1632
З нами з: 13.01.09
Подякував: 673 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:05

  flysoulfly написав:, мож я по Пивню не доследил, но вроде сообщали ж на форуме люди про отказы заказывать валюту на выдачу, чтоли

и при этом никто в обиде не остался 8)
J
 
Повідомлень: 5747
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:54

  J написав:
  flysoulfly написав:, мож я по Пивню не доследил, но вроде сообщали ж на форуме люди про отказы заказывать валюту на выдачу, чтоли

и при этом никто в обиде не остался 8)
типа банк компенсировал клиентам моральный ущерб?
flysoulfly
 
Повідомлень: 1632
З нами з: 13.01.09
Подякував: 673 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 13:15

Скажите, а как выглядит механика дистанционного получения выплат от фонда?
Что нужно заранее открыть в отделении?
Есть ли бесплатный вывод наружу полученной выплаты?
la9
 
Повідомлень: 2408
З нами з: 02.07.09
Подякував: 461 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:33

  la9 написав:Скажите, а как выглядит механика дистанционного получения выплат от фонда?
Что нужно заранее открыть в отделении?
Есть ли бесплатный вывод наружу полученной выплаты?


вывода нет, все за %%

а механика хз - в новом приложении нет такого (где есть конвертдепо),
а в старом - лень вспоминать как воодить пасс: раз ставил для бесплатного СЭПа, а он уже платный.. ну и х сним, оставим новое для конвертов
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5360
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: la9, lloydbanksua, melkh, Ой+, patrikk, vitaliy1111, Кочевник і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 91, 92, 93
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
920 692034
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 09:13
lubarec
Юнекс Банк 1 ... 16, 17, 18
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 11:01
171 82535
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 08:26
nord
Піреус Банк МКБ 1 ... 18, 19, 20
yuluk » Пон 03 січ, 2022 10:42
193 123493
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 бер, 2023 05:20
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.