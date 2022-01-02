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Банк Південний

Банк Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Південний 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 00:32

  cohan написав:АХТУНГ!Сменили тарифы на Стартовом - теперь СЭП платный

После перевода 100к ровно и открытия конверта,
через время (хз может попало в послеоперац время) взувают на 0,5% = 500 грн и сразу на овердрафт, итого все предприятие "заслать СЭП за 800"

бесплатно осталась только тянучка приложением
ну и касса

ну и...
в этой их жлобской логике теперь следующий логичный шаг - плата за выдачу с депозита :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 11:17

  J написав:
  cohan написав:АХТУНГ!

Сменили тарифы на Стартовом - теперь СЭП платный

После перевода 100к ровно и открытия конверта,
через время (хз может попало в послеоперац время) взувают на 0,5% = 500 грн и сразу на овердрафт, итого все предприятие "заслать СЭП за 800"

бесплатно осталась только тянучка приложением

ну и касса
такое себе онлайн открытие :evil: :evil: :evil:

категория карты какая ? карта для выплат ?


да, она, а там можно другую как-то получить?

"тарифный план" стартовый
"категория карты" для выплат - это что вообще такое бл*дь?

у всех или план, или "план для выплат" :twisted:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 11:20

Re: Банк Південний

такс... немного остыл
короче, вроде обещан бесплатный исходящий СЭП в этом мутном сочетании тарифы и категории,
не то чтобы он был сильно нужен, но все же...

конечно придется ступать осторожно, первый раз такое вижу, ну кроме зарплатной поправки
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 25 кві, 2023 17:55

  cohan написав:,

а там можно другую как-то получить?


ну у них в тарифах на сайте было куча "планов" и "категорий"
и кто-то тут писал что депозитную давать не хотели а парили другую платную карту
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:16

  cohan написав:АХТУНГ!
Сменили тарифы на Стартовом

бесплатно осталась только тянучка приложением

ну и касса
такое себе онлайн открытие :evil:
а разве и тянучка приложением не мздит теперь 0,8% тоже :?:


попробовал: не мздит :shock:
хотя в тарифах безнал.зачисление на картсчет 08,%
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 22 сер, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:27

  flysoulfly написав:
  cohan написав:АХТУНГ!
Сменили тарифы на Стартовом

бесплатно осталась только тянучка приложением

ну и касса
такое себе онлайн открытие :evil:
а разве и тянучка приложением не мздит теперь 0,8% тоже :?:


наипали на карту - хз, мож физионмией не вышел, мож планы какие выполняли
короче, она бесплатна но фри вход только тянучкой
а так вроде обычная платная, но если нет остатка - нет и платы...
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:45

  cohan написав:короче, фри вход только тянучкой
а практически лимиты на вход тянучкой проверялись? за раз? за день?
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 12:54

  flysoulfly написав:
  cohan написав:короче, фри вход только тянучкой
а практически лимиты на вход тянучкой проверялись? за раз? за день?


неоткуда тянуть ((

ПУМБ не, Альфа 20к оставила, Конь сдох, Правекс тоже лимит, остальные процентные жлобы
а, хотя пакетки в Альфе фри вроде остались,
короче, пока не проверял
cohan
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