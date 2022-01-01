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Полтава-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 кві, 2024 22:46
la9 написав:
Подскажите, кто знает:
1) Какая минимальная сумма в валюте для покупки через аппку?
2) И что нужно открыть? Снятие не интересует, мне нужно евро для покупок, у них часто самый низкий курс из банок, в которых можно купить онлайн.
3) Здесь возможно быстро пополнить через п2п и купить?
1) ответили
2) Открыть нужно гринвевую карту. Карта стоит 30 грн. Ждать пластик около двух недель. Вроде есть бесплатные бомжекарты, но я таких не встречал. Курс евро у них был самый низкий, но это время прошло. Сам пользовался их сверхнизким курсом. На сегодня у них курс евро не самый низкий, но не плохой.
3) Да, п2п залетает без проблем
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deneg net
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:29
deneg net написав: la9 написав:
Подскажите, кто знает:
1) Какая минимальная сумма в валюте для покупки через аппку?
2) И что нужно открыть? Снятие не интересует, мне нужно евро для покупок, у них часто самый низкий курс из банок, в которых можно купить онлайн.
3) Здесь возможно быстро пополнить через п2п и купить?
1) ответили
2) Открыть нужно гринвевую карту. Карта стоит 30 грн. Ждать пластик около двух недель. Вроде есть бесплатные бомжекарты, но я таких не встречал. Курс евро у них был самый низкий, но это время прошло. Сам пользовался их сверхнизким курсом. На сегодня у них курс евро не самый низкий, но не плохой.
3) Да, п2п залетает без проблем
1) не знаю, как сейчас, но полгода назад онлайн-покупка было от 1€
2) или платить 30грн за гривнекарту, или в отделении откроют бесплатно депокарту(пластик через 7-14 дней) при открытии гривнедепо от 1000 грн от 3 мес.
3) СЕПы заходят за 30-60 мин.
р2р заходят очень вариативно. Было и до суток. Подозреваю, что р2р сумм более 5000грн они вручную зачисляют-проверяют, глядя на анкету получателя
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flysoulfly
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 21:40
flysoulfly написав:
2) или платить 30грн за гривнекарту, или в отделении откроют бесплатно депокарту(пластик через 7-14 дней) при открытии гривнедепо от 1000 грн от 3 мес.
а на эту депокарту входящий п2п и сэп будет с комиссом?
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la9
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Додано: Пон 22 кві, 2024 10:15
la9 написав: flysoulfly написав:
2) или платить 30грн за гривнекарту, или в отделении откроют бесплатно депокарту(пластик через 7-14 дней) при открытии гривнедепо от 1000 грн от 3 мес.
а на эту депокарту входящий п2п и сэп будет с комиссом?
оказывается
я подзабыл это,
Да, Вам может Депокарта не нужна, т.к. бесплатно пополнение было только наличкой в кассу,
И у меня карта была открыта давно, а после окончания привязанного к ней депо депокарта там всегда меняет тариф на "Класичний", в котором и входящие p2p и СЭПы бесплатны, как и пополнение налом
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 тра, 2024 12:11
Шановний sens
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30-го січня у цій гілці Ви написали:
sens написав:
Ви бачили того касира в підвалі?
Давно хотів у Вас запитати - що малося на увазі у заданому питанні?
Якщо шо - у тому підвалі бував неодноразово...
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Vatsyk
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Додано: Сер 29 тра, 2024 12:28
Vatsyk написав:
Шановний sens
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30-го січня у цій гілці Ви написали:
sens написав:
Ви бачили того касира в підвалі?
Давно хотів у Вас запитати - що малося на увазі у заданому питанні?
Якщо шо - у тому підвалі бував неодноразово...
Іноді там з'являється економістка з 1-ого поверху,тому я уточнюю!?)
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sens
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melkh
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