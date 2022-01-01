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Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лип, 2021 12:39
ingtrans
Отже, відтепер немає нагальної необхідності відкривати розрахункові рахунки у євро - більш вигідно буде мати рахунки у доларах США.
Народ не перестает деждать евро. Выдавливают уже как могут
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Додано: Вів 03 сер, 2021 14:29
Очень гибкие условия по депозитам, хоть и не самые высокие ставки
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:08
Настя написав:
Выгодные условия по кредиту, но если с кредитной историей были хоть какие-то проблемы, оформить не получится.
Согласен, кредит тут можно оформить под выгодные проценты (особенно если же являетесь клиентом банка), но готовьтесь побегать с бумагами
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Додано: Вів 17 сер, 2021 16:17
Faceless написав:
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka
5 років це звичайні умови.
Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.
Чи задоволені умовами, чи є підводне каміння?
Якраз розглядаю банк для іпотеки, дякую вам за інформацію!
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Віра Валентинівна
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Додано: Чет 19 сер, 2021 12:32
Віра Валентинівна написав: Faceless написав:
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka
5 років це звичайні умови.
Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.
Чи задоволені умовами, чи є підводне каміння?
Якраз розглядаю банк для іпотеки, дякую вам за інформацію!
Єдине, що не дуже подобається - дуже мало відділень. Це мінсус, якщо є бажання вибрати банк, як основний, наприклад, перевести туди зарплатну картку або відкрити рахунок ФОП. А так - обслуговування відмінне (щоправда, я там тільки через персональног оменеджера працюю). Умови пакетів, рівень карток, тарифи - більш ніж прийнятні, високі ліміти для СЕП з мобільного застосунку, непоганий курс.
Щодо іпотеки - одні з найкращих умов (кращі можуть бути під конкретні програми забудовників з банками).
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Faceless
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Додано: Чет 19 сер, 2021 13:20
Faceless написав: Віра Валентинівна написав: Faceless написав:
https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka
5 років це звичайні умови.
Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.
Чи задоволені умовами, чи є підводне каміння?
Якраз розглядаю банк для іпотеки, дякую вам за інформацію!
Єдине, що не дуже подобається - дуже мало відділень. Це мінсус, якщо є бажання вибрати банк, як основний, наприклад, перевести туди зарплатну картку або відкрити рахунок ФОП
. А так - обслуговування відмінне (щоправда, я там тільки через персональног оменеджера працюю). Умови пакетів, рівень карток, тарифи - більш ніж прийнятні, високі ліміти для СЕП з мобільного застосунку, непоганий курс.
Щодо іпотеки - одні з найкращих умов (кращі можуть бути під конкретні програми забудовників з банками).
А в чем минус? -- я вот попробовал вспомнить: сколько раз я отделение посещал за последний год -- оказалось ни разу
-- даже при открытии все документы курьер привез...
И, в принципе, отделения по городу таки раскиданы -- можно и "условно поблизости" найти -- в отличии от того же ПроКредит-а.
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_hunter
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Додано: Чет 19 сер, 2021 14:20
_hunter написав:
А в чем минус? -- я вот попробовал вспомнить: сколько раз я отделение посещал за последний год -- оказалось ни разу -- даже при открытии все документы курьер привез...
И, в принципе, отделения по городу таки раскиданы -- можно и "условно поблизости" найти -- в отличии от того же ПроКредит-а.
Чаще всего отделение нужно для снять/положить крупную сумму кешем. Если в случае гривны это еще заменяется СЕПом, и то с оговорками, то в случае валюты - нет. И, казалось бы, не так оно и часто надо - но вот когда надо, переться хз куда большого желания нет.
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Faceless
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Додано: Суб 28 тра, 2022 10:41
Хтось пробував зробити переказ з картки правекса на закордонну картку? Пускає?
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Sain_повернувся
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