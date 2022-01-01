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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Правекс банк

Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Правекс банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:39

ingtrans

Отже, відтепер немає нагальної необхідності відкривати розрахункові рахунки у євро - більш вигідно буде мати рахунки у доларах США.

Народ не перестает деждать евро. Выдавливают уже как могут :(
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:29

Очень гибкие условия по депозитам, хоть и не самые высокие ставки
Саня_
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:08

Re: Правекс-Банк

  Настя написав:Выгодные условия по кредиту, но если с кредитной историей были хоть какие-то проблемы, оформить не получится.

Согласен, кредит тут можно оформить под выгодные проценты (особенно если же являетесь клиентом банка), но готовьтесь побегать с бумагами
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Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:17

Re: Правекс-Банк

  Faceless написав:https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

5 років це звичайні умови.

Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.

Чи задоволені умовами, чи є підводне каміння?
Якраз розглядаю банк для іпотеки, дякую вам за інформацію!
Віра Валентинівна
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:32

  Віра Валентинівна написав:
  Faceless написав:https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

5 років це звичайні умови.

Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.

Чи задоволені умовами, чи є підводне каміння?
Якраз розглядаю банк для іпотеки, дякую вам за інформацію!

Єдине, що не дуже подобається - дуже мало відділень. Це мінсус, якщо є бажання вибрати банк, як основний, наприклад, перевести туди зарплатну картку або відкрити рахунок ФОП. А так - обслуговування відмінне (щоправда, я там тільки через персональног оменеджера працюю). Умови пакетів, рівень карток, тарифи - більш ніж прийнятні, високі ліміти для СЕП з мобільного застосунку, непоганий курс.
Щодо іпотеки - одні з найкращих умов (кращі можуть бути під конкретні програми забудовників з банками).
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:20

  Faceless написав:
  Віра Валентинівна написав:
  Faceless написав:https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

5 років це звичайні умови.

Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.

Чи задоволені умовами, чи є підводне каміння?
Якраз розглядаю банк для іпотеки, дякую вам за інформацію!

Єдине, що не дуже подобається - дуже мало відділень. Це мінсус, якщо є бажання вибрати банк, як основний, наприклад, перевести туди зарплатну картку або відкрити рахунок ФОП. А так - обслуговування відмінне (щоправда, я там тільки через персональног оменеджера працюю). Умови пакетів, рівень карток, тарифи - більш ніж прийнятні, високі ліміти для СЕП з мобільного застосунку, непоганий курс.
Щодо іпотеки - одні з найкращих умов (кращі можуть бути під конкретні програми забудовників з банками).

А в чем минус? -- я вот попробовал вспомнить: сколько раз я отделение посещал за последний год -- оказалось ни разу :lol: -- даже при открытии все документы курьер привез...
И, в принципе, отделения по городу таки раскиданы -- можно и "условно поблизости" найти -- в отличии от того же ПроКредит-а.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:20

Re: Правекс-Банк

  _hunter написав:А в чем минус? -- я вот попробовал вспомнить: сколько раз я отделение посещал за последний год -- оказалось ни разу -- даже при открытии все документы курьер привез...
И, в принципе, отделения по городу таки раскиданы -- можно и "условно поблизости" найти -- в отличии от того же ПроКредит-а.

Чаще всего отделение нужно для снять/положить крупную сумму кешем. Если в случае гривны это еще заменяется СЕПом, и то с оговорками, то в случае валюты - нет. И, казалось бы, не так оно и часто надо - но вот когда надо, переться хз куда большого желания нет.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 10:41

Re: Правекс банк

Хтось пробував зробити переказ з картки правекса на закордонну картку? Пускає?
Sain_повернувся
 
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