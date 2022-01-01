RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Правекс банк

Правекс банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Правекс банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:39

ingtrans

Отже, відтепер немає нагальної необхідності відкривати розрахункові рахунки у євро - більш вигідно буде мати рахунки у доларах США.

Народ не перестает деждать евро. Выдавливают уже как могут :(
maxim2014
 
Повідомлень: 1692
З нами з: 19.09.14
Подякував: 161 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 14:29

Очень гибкие условия по депозитам, хоть и не самые высокие ставки
Саня_
 
Повідомлень: 11
З нами з: 15.07.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:08

Re: Правекс-Банк

  Настя написав:Выгодные условия по кредиту, но если с кредитной историей были хоть какие-то проблемы, оформить не получится.

Согласен, кредит тут можно оформить под выгодные проценты (особенно если же являетесь клиентом банка), но готовьтесь побегать с бумагами
harry_
 
Повідомлень: 29
З нами з: 29.10.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 сер, 2021 16:17

Re: Правекс-Банк

  Faceless написав:https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

5 років це звичайні умови.

Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.

Чи задоволені умовами, чи є підводне каміння?
Якраз розглядаю банк для іпотеки, дякую вам за інформацію!
Віра Валентинівна
 
Повідомлень: 11
З нами з: 08.07.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 12:32

  Віра Валентинівна написав:
  Faceless написав:https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

5 років це звичайні умови.

Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.

Чи задоволені умовами, чи є підводне каміння?
Якраз розглядаю банк для іпотеки, дякую вам за інформацію!

Єдине, що не дуже подобається - дуже мало відділень. Це мінсус, якщо є бажання вибрати банк, як основний, наприклад, перевести туди зарплатну картку або відкрити рахунок ФОП. А так - обслуговування відмінне (щоправда, я там тільки через персональног оменеджера працюю). Умови пакетів, рівень карток, тарифи - більш ніж прийнятні, високі ліміти для СЕП з мобільного застосунку, непоганий курс.
Щодо іпотеки - одні з найкращих умов (кращі можуть бути під конкретні програми забудовників з банками).
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32245
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7619 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 13:20

  Faceless написав:
  Віра Валентинівна написав:
  Faceless написав:https://www.pravex.com.ua/landing-ipoteka

5 років це звичайні умови.

Хоча, певні параметри дійсно можуть бути індивідуальні. То вже як домовитеся.

Чи задоволені умовами, чи є підводне каміння?
Якраз розглядаю банк для іпотеки, дякую вам за інформацію!

Єдине, що не дуже подобається - дуже мало відділень. Це мінсус, якщо є бажання вибрати банк, як основний, наприклад, перевести туди зарплатну картку або відкрити рахунок ФОП. А так - обслуговування відмінне (щоправда, я там тільки через персональног оменеджера працюю). Умови пакетів, рівень карток, тарифи - більш ніж прийнятні, високі ліміти для СЕП з мобільного застосунку, непоганий курс.
Щодо іпотеки - одні з найкращих умов (кращі можуть бути під конкретні програми забудовників з банками).

А в чем минус? -- я вот попробовал вспомнить: сколько раз я отделение посещал за последний год -- оказалось ни разу :lol: -- даже при открытии все документы курьер привез...
И, в принципе, отделения по городу таки раскиданы -- можно и "условно поблизости" найти -- в отличии от того же ПроКредит-а.
_hunter
 
Повідомлень: 7223
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 19 сер, 2021 14:20

Re: Правекс-Банк

  _hunter написав:А в чем минус? -- я вот попробовал вспомнить: сколько раз я отделение посещал за последний год -- оказалось ни разу -- даже при открытии все документы курьер привез...
И, в принципе, отделения по городу таки раскиданы -- можно и "условно поблизости" найти -- в отличии от того же ПроКредит-а.

Чаще всего отделение нужно для снять/положить крупную сумму кешем. Если в случае гривны это еще заменяется СЕПом, и то с оговорками, то в случае валюты - нет. И, казалось бы, не так оно и часто надо - но вот когда надо, переться хз куда большого желания нет.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32245
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7619 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 10:41

Re: Правекс банк

Хтось пробував зробити переказ з картки правекса на закордонну картку? Пускає?
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1061
З нами з: 13.10.14
Подякував: 139 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 10:29

Re: Правекс банк

ПРАВЕКС БАНК написав:Для НОВИХ клієнтів!
Стань клієнтом ПРАВЕКС БАНК не встаючи з дивану: відкривай віртуальну картку та приймай участь у реальній акції ➡️ за це легко заробляй 10 % чесного кешбеку 👇

🔶Оформлюй цифрову платіжну карту "Visa Platinum" у пакеті банківських послуг "Cappuccino" в три кліки в мобільному застосунку PRAVEXONLINE
🔶Безкоштовно поповнюй картку на 2'500 ₴
🔶Розрахуйся з 01 листопада 2022 року по 31 січня 2023 року карткою сумарно на 2'500 ₴ та отримай 250 ₴ кешбеку 🤩

До речі, встигнете оформити карту протягом акції — маєте шанс виграти 50'000 ₴! Ніколи ще не було так легко заробляти! 😎
Детальніше...

(c) facebook

ps Уважно читаємо умови акції.

Тарифи цифрової платіжної карти "Visa Platinum" у пакеті банківських послуг "Cappuccino" (посилання взяте з каналу "tab Finance 🇺🇦").

ps Стати клієнтом можна маючі в застосунку "Дія" ID-картку й закордонний паспорт громадянина України.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4944
З нами з: 08.03.18
Подякував: 506 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МТБ Банк 1 ... 9, 10, 11
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
100 164422
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лис, 2022 10:31
la9
Райффайзен Банк 1 ... 54, 55, 56
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
550 511267
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лис, 2022 07:53
Ромасик
Альфа-Банк 1 ... 537, 538, 539
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
5385 2185416
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лис, 2022 07:41
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (652)
05.11.2022 11:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.