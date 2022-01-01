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Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лис, 2022 17:17
Ромасик написав: Howl написав:
ps Стати клієнтом можна маючі в застосунку "Дія" ID-картку й/або закордонний паспорт громадянина України.
Удалось кому-то пройти регистрацию?
С танцами с бубном, но получилось.
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