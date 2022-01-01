С танцами с бубном, но получилось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 лис, 2022 17:17
Додано: Нед 06 лис, 2022 19:26
Re: Правекс банк
Ромасик, после принятия документов из приложения "Дія" и просмотра их в приложении получаю ошибку "Технічна помилка, спробуйте пізніше". Последующие попытки тоже завершаются на этой ошибке после принятия кода из SMS. Через 9-ть можно попытаться проделать все действия с чистого листа... Но преодолеть ошибку на том этапе у меня не получилось.
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