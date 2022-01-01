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Обслуговування в українських
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Правекс банк

Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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Правекс банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:17

  Ромасик написав:
  Howl написав:ps Стати клієнтом можна маючі в застосунку "Дія" ID-картку й/або закордонний паспорт громадянина України.

Удалось кому-то пройти регистрацию?

С танцами с бубном, но получилось.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 19:26

Re: Правекс банк

Ромасик, после принятия документов из приложения "Дія" и просмотра их в приложении получаю ошибку "Технічна помилка, спробуйте пізніше". Последующие попытки тоже завершаются на этой ошибке после принятия кода из SMS. Через 9-ть можно попытаться проделать все действия с чистого листа... Но преодолеть ошибку на том этапе у меня не получилось.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:03

Re: Правекс банк

После ввода телефона, банк высылает смс с кодом, я так понимаю, что код надо ввести в течении 1 мин, просто через минуту исчезает клавиатура для ввода кода, а он приходит через 3 мин, как можно побороть это?
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:10

Re: Правекс банк

акет, при тапе кружочки, в которые вводится код, должна отобразится клавиатура.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:19

Howl , так в том то и дело, что через 1 мин при тапе на кружочек никакой реакции, клавиатура не вызывается.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:30

Re: Правекс банк

акет, ну тогда жалобы стоит высылать на адрес bank@pravex.ua
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:47

Howl , позвонил на ГЛ банка, они говорят: пишите на почту online.pravex@pravex.ua , эта почта для проблем с приложением.
Написал на почту, ожидаю ответ.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 22:18

Re: Правекс банк

  акет написав:...как можно побороть это?
Случайно воспроизвёл у себя.

Пока не истекло время необходимо перейти в другое приложение и вернуться обратно. Счёт времени должно остановиться. Придёт SMS с кодом и успешно введёте его.
Ещё, как вариант, ввести до истечения времени любой код — приложение отрубается, что код неправильный и даст возможность ввести правильный код без отсчёта времени.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 01:09

  Howl написав:
  акет написав:...как можно побороть это?
Случайно воспроизвёл у себя.

Пока не истекло время необходимо перейти в другое приложение и вернуться обратно. Счёт времени должно остановиться. Придёт SMS с кодом и успешно введёте его.
Ещё, как вариант, ввести до истечения времени любой код — приложение отрубается, что код неправильный и даст возможность ввести правильный код без отсчёта времени.

По первому варианту: время на экране останавливается, да, можно ввести код, но видно в программе счетчик времени работает правильно и введеный код не воспринимает.
По второму варианту: введенный неправильный код не останавливает счетчик времени и по окончании 60 сек клавиатура благополучно исчезает.
акет
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 11:08

С горем пополам, но стал клиентом банка онлайн. Открыли визу платинум виртуалку.
Скажите, в этой банке, если дебетку пополнить чужим п2п и сразу оплатить, на овер не попаду? Наказывают здесь за теховер?
И если оплачивать на иностранных сайтах - списывают по курсу проводки? Нужно еще добавлять 1 процент для комиссии и столько же для блока?
la9
 
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