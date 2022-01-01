RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Правекс банк

Правекс банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Правекс банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 13:09

la9 переводил p2p и сразу тратил - овера не было.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 22.04.20
Подякував: 59 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОТП БАНК 1 ... 26, 27, 28
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
274 159194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 гру, 2022 12:18
flysoulfly
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 279, 280, 281
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2800 1622060
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 гру, 2022 09:09
andreyiskra
Райффайзен Банк 1 ... 68, 69, 70
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
693 644520
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 гру, 2022 23:45
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.