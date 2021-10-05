RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Правекс банк

Правекс банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Правекс банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 13:09

la9 переводил p2p и сразу тратил - овера не было.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1374
З нами з: 22.04.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:32

27.12 19:30
popovneno na 250UAH. Zalyshok: 250UAH

Splachui komunalni posluhy u PRAVEX ONLINE bezkoshtovno!

Только что пришла смс, неожиданно, однако :lol: Всё-таки кешбек выплатили чистыми. Но странно, что сейчас, думал только в начале февраля по окончанию действия акции.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1374
З нами з: 22.04.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:27

Re: Правекс банк

Кешбек буде якщо відкрити карту через відділення,а потім відкрити віртуальну карту? Дія не повноцінна
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 16.10.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta, Lost і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 53, 54, 55
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
548 381541
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 22:41
lamal
Банк Власний Рахунок 1 ... 96, 97, 98
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
972 742966
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 21:52
J
А-Банк 1 ... 82, 83, 84
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
831 675132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2023 18:41
Кассандра

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (549)
10.02.2023 22:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.