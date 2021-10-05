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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 гру, 2022 19:32
Только что пришла смс, неожиданно, однако Всё-таки кешбек выплатили чистыми. Но странно, что сейчас, думал только в начале февраля по окончанию действия акции.
Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:27
Re: Правекс банк
Кешбек буде якщо відкрити карту через відділення,а потім відкрити віртуальну карту? Дія не повноцінна
Додано: Суб 11 лют, 2023 09:07
Re: Правекс банк
tarasum, та віртуальна картка виключно для нових клієнтів, у яких немає жодних рахунків/карток у банку.
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