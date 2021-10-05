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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Правекс банк

Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Правекс банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 13:09

la9 переводил p2p и сразу тратил - овера не было.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:32

27.12 19:30
popovneno na 250UAH. Zalyshok: 250UAH

Splachui komunalni posluhy u PRAVEX ONLINE bezkoshtovno!

Только что пришла смс, неожиданно, однако :lol: Всё-таки кешбек выплатили чистыми. Но странно, что сейчас, думал только в начале февраля по окончанию действия акции.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:27

Re: Правекс банк

Кешбек буде якщо відкрити карту через відділення,а потім відкрити віртуальну карту? Дія не повноцінна
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 09:07

Re: Правекс банк

tarasum, та віртуальна картка виключно для нових клієнтів, у яких немає жодних рахунків/карток у банку.
Howl
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Повідомлень: 5179
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:22

  tarasum написав:Кешбек буде якщо відкрити карту через відділення,а потім відкрити віртуальну карту? Дія не повноцінна

Нет, не будет. Акция распространяется только на виртуальную карту, в отделении совсем другие тарифы.
lloydbanksua
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