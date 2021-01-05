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Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 гру, 2022 13:09
la9 переводил p2p и сразу тратил - овера не было.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 27 гру, 2022 19:32
27.12 19:30
popovneno na 250UAH. Zalyshok: 250UAH
Splachui komunalni posluhy u PRAVEX ONLINE bezkoshtovno!
Только что пришла смс, неожиданно, однако
Всё-таки кешбек выплатили чистыми. Но странно, что сейчас, думал только в начале февраля по окончанию действия акции.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:27
Кешбек буде якщо відкрити карту через відділення,а потім відкрити віртуальну карту? Дія не повноцінна
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tarasum
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Додано: Суб 11 лют, 2023 09:07
tarasum, та віртуальна картка виключно для нових клієнтів, у яких немає жодних рахунків/карток у банку.
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Додано: Суб 11 лют, 2023 10:22
tarasum написав:
Кешбек буде якщо відкрити карту через відділення,а потім відкрити віртуальну карту? Дія не повноцінна
Нет, не будет. Акция распространяется только на виртуальную карту, в отделении совсем другие тарифы.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 12 лют, 2023 19:18
lloydbanksua написав: tarasum написав:
Кешбек буде якщо відкрити карту через відділення,а потім відкрити віртуальну карту? Дія не повноцінна
Нет, не будет. Акция распространяется только на виртуальную карту, в отделении совсем другие тарифы.
У відділенні відкривають фізичну карту,а потім можна відкрити віртуальну карту до неї. Тарифи такі ж. Просто у відділенні не хочуть зразу відкрити віртуальну карту, відділення дивне.
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tarasum
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