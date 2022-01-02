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Обслуговування в українських
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Правекс банк

Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Правекс банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 13:09

la9 переводил p2p и сразу тратил - овера не было.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 19:32

27.12 19:30
popovneno na 250UAH. Zalyshok: 250UAH

Splachui komunalni posluhy u PRAVEX ONLINE bezkoshtovno!

Только что пришла смс, неожиданно, однако :lol: Всё-таки кешбек выплатили чистыми. Но странно, что сейчас, думал только в начале февраля по окончанию действия акции.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 22:27

Re: Правекс банк

Кешбек буде якщо відкрити карту через відділення,а потім відкрити віртуальну карту? Дія не повноцінна
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 09:07

Re: Правекс банк

tarasum, та віртуальна картка виключно для нових клієнтів, у яких немає жодних рахунків/карток у банку.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 10:22

  tarasum написав:Кешбек буде якщо відкрити карту через відділення,а потім відкрити віртуальну карту? Дія не повноцінна

Нет, не будет. Акция распространяется только на виртуальную карту, в отделении совсем другие тарифы.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 19:18

  lloydbanksua написав:
  tarasum написав:Кешбек буде якщо відкрити карту через відділення,а потім відкрити віртуальну карту? Дія не повноцінна

Нет, не будет. Акция распространяется только на виртуальную карту, в отделении совсем другие тарифы.

У відділенні відкривають фізичну карту,а потім можна відкрити віртуальну карту до неї. Тарифи такі ж. Просто у відділенні не хочуть зразу відкрити віртуальну карту, відділення дивне.
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 20:33

  tarasum написав:
  lloydbanksua написав:
  tarasum написав:Кешбек буде якщо відкрити карту через відділення,а потім відкрити віртуальну карту? Дія не повноцінна

Нет, не будет. Акция распространяется только на виртуальную карту, в отделении совсем другие тарифы.

У відділенні відкривають фізичну карту,а потім можна відкрити віртуальну карту до неї. Тарифи такі ж. Просто у відділенні не хочуть зразу відкрити віртуальну карту, відділення дивне.


хе-ха, банчик интересный :mrgreen: но с плюсами, скорее
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 15:56

cohan интересная, но иногда странная.
Продолжение темы акции по кешбеку, в частности, розыгрыше сертификата. По их же правилам, должны были провести розыгрыш ещё на прошлой неделе, на сайте информации нет о результатах. Позвонил на горячку, оператор взял паузу на уточнение информации, пообещал перезвонил. Никто не перезвонил, сегодня снова набрал, уже другой оператор после оперативной паузы ничего внятного вымолвить не смог смогла, кроме как: случилась задержка, вам сообщат позже. Выводы делайте сами :mrgreen:
6.3.Головне Заохочення Акції:
6.3.1. Переможці Головного Заохочення Акції визначаються Організатором Акції методом випадкової вибірки, за допомогою сервісу random.org, серед усіх учасників Бази Акції, зазначеної в п. 4.2. цих Правил, за фактом виконання ними умов, визначених в п. 4.1.2. цих Правил, у наступний період:
• Перший Головний розіграш відбудеться у період з 06 лютого 2023 року по 10 лютого 2023 року (конкретна дата буде завчасно вказана на Сайті), між усіма учасниками, які в період з 01 листопада 2022 року по 31 січня 2023 року коректно виконали умови Акції, визначені в п. 4.1.2. цих Правил;
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:01

  lloydbanksua написав:cohan интересная, но иногда странная.
Продолжение темы акции по кешбеку, в частности, розыгрыше сертификата. По их же правилам, должны были провести розыгрыш ещё на прошлой неделе, на сайте информации нет о результатах. Позвонил на горячку, оператор взял паузу на уточнение информации, пообещал перезвонил. Никто не перезвонил, сегодня снова набрал, уже другой оператор после оперативной паузы ничего внятного вымолвить не смог смогла, кроме как: случилась задержка, вам сообщат позже. Выводы делайте сами :mrgreen:
6.3.Головне Заохочення Акції:
6.3.1. Переможці Головного Заохочення Акції визначаються Організатором Акції методом випадкової вибірки, за допомогою сервісу random.org, серед усіх учасників Бази Акції, зазначеної в п. 4.2. цих Правил, за фактом виконання ними умов, визначених в п. 4.1.2. цих Правил, у наступний період:
• Перший Головний розіграш відбудеться у період з 06 лютого 2023 року по 10 лютого 2023 року (конкретна дата буде завчасно вказана на Сайті), між усіма учасниками, які в період з 01 листопада 2022 року по 31 січня 2023 року коректно виконали умови Акції, визначені в п. 4.1.2. цих Правил;


да, эти встречают по одежке
хотя Вестерн выплачивают левым с улицы и свифты отправляли
cohan
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