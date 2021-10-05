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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Правекс банк

Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Правекс банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:22

  flysoulfly написав:
  cohan написав:да, эти встречают по одежке
рили? Типа в старых запачканных кроссах лучше и не заходить даже? Вот оно шо... А я и думаю, шо ж у меня с ними никак не склеилось ни разу.

Сегодня буду получать сертификат, посмотрим, как встретят)
lloydbanksua
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