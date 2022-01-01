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Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 бер, 2023 12:22
flysoulfly написав: cohan написав:
да, эти встречают по одежке
рили? Типа в старых запачканных кроссах лучше и не заходить даже? Вот оно шо... А я и думаю, шо ж у меня с ними никак не склеилось ни разу.
Сегодня буду получать сертификат, посмотрим, как встретят)
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:07
flysoulfly написав: cohan написав:
да, эти встречают по одежке
рили? Типа в старых запачканных кроссах лучше и не заходить даже? Вот оно шо... А я и думаю, шо ж у меня с ними никак не склеилось ни разу.
получите вестерн на 10к ))
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Додано: Сер 01 бер, 2023 15:14
cohan написав: flysoulfly написав: cohan написав:
да, эти встречают по одежке
рили? Типа в старых запачканных кроссах лучше и не заходить даже? Вот оно шо... А я и думаю, шо ж у меня с ними никак не склеилось ни разу.
получите вестерн на 10к ))
можно даже не от родственницы Муссолини?
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flysoulfly
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:02
flysoulfly написав:
можно даже не от родственницы Муссолини?
не имеет значения
они удивительно откликаются, если есть валюта, конечно
кстати, правнук Муссолини сейчас в запасе основы Лацио, вполне может что и найдет себе там украиночку деньгами помогать
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Додано: Сер 01 бер, 2023 16:27
cohan написав: flysoulfly написав:
можно даже не от родственницы Муссолини?
не имеет значения
они удивительно откликаются, если есть валюта, конечно
кстати, правнук Муссолини сейчас в запасе основы Лацио, вполне может что и найдет себе там украиночку деньгами помогать :
не, ну какой футболитс, мне бы приятнее получить от итальянской премьерши, той шо в Playboyях была по всей красоте.
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