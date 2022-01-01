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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Правекс банк

Правекс банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Правекс банк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:22

  flysoulfly написав:
  cohan написав:да, эти встречают по одежке
рили? Типа в старых запачканных кроссах лучше и не заходить даже? Вот оно шо... А я и думаю, шо ж у меня с ними никак не склеилось ни разу.

Сегодня буду получать сертификат, посмотрим, как встретят)
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:07

  flysoulfly написав:
  cohan написав:да, эти встречают по одежке
рили? Типа в старых запачканных кроссах лучше и не заходить даже? Вот оно шо... А я и думаю, шо ж у меня с ними никак не склеилось ни разу.


получите вестерн на 10к ))
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 15:14

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:да, эти встречают по одежке
рили? Типа в старых запачканных кроссах лучше и не заходить даже? Вот оно шо... А я и думаю, шо ж у меня с ними никак не склеилось ни разу.


получите вестерн на 10к ))
можно даже не от родственницы Муссолини?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:02

  flysoulfly написав:можно даже не от родственницы Муссолини?

не имеет значения
они удивительно откликаются, если есть валюта, конечно
кстати, правнук Муссолини сейчас в запасе основы Лацио, вполне может что и найдет себе там украиночку деньгами помогать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 16:27

  cohan написав:
  flysoulfly написав:можно даже не от родственницы Муссолини?

не имеет значения
они удивительно откликаются, если есть валюта, конечно
кстати, правнук Муссолини сейчас в запасе основы Лацио, вполне может что и найдет себе там украиночку деньгами помогать :
не, ну какой футболитс, мне бы приятнее получить от итальянской премьерши, той шо в Playboyях была по всей красоте.
flysoulfly
 
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