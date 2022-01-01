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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:10
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cohan
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Додано: Сер 23 лют, 2022 15:14
А чего меняется дислокация головного офиса?
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Investor_K
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:12
Подскажите, банк ввел кредитные каникулы, как другие? Не могу дозвониться на горячую, ощущение, что там вообще никого нет. На сайте тоже пусто(
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Busya
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