и 10 000 трат
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 лют, 2022 15:14
Re: ПроКредит
А чего меняется дислокация головного офиса?
Додано: Вів 15 бер, 2022 11:12
Re: ПроКредит Банк
Подскажите, банк ввел кредитные каникулы, как другие? Не могу дозвониться на горячую, ощущение, что там вообще никого нет. На сайте тоже пусто(
Додано: Вів 15 бер, 2022 14:38
Re: ПроКредит Банк
Это сообщение от 11.03.22
Шановні клієнти,
Ми всі проходимо через вкрай важкі часи. Але наш банк працює, і ми вчасно виконуємо всі операції згідно регламенту та правил НБУ. Ліквідність міцна. Наші міжнародні кредитори працюють зараз над перенесенням платежів по зобов’язаннях банку.
Ми також бачимо, що наші клієнти вірять в стабільність ПроКредит Банку і маємо позитивну динаміку по депозитах в ці дні. Навіть нові клієнти відкривають рахунки!
Також ви маєте знати – ПроКредит група не має бізнесу ані в Росії, ані в Білорусі!
В цей час всі банки та підприємства групи ПроКредит згуртувались як ніколи. Ми отримуємо підтримку з усіх країн, де працюємо. Сьогодні наш учбовий центр у Німеччині перетворився в центр українців – близько 200 людей проживають там і отримують всіляку допомогу. Частина наших співробітників зараз приймає участь у військовій обороні, частина – займається волонтерством, ті, хто вдома – забезпечують безперебійну діяльність банку.
Віримо в вас також! Слава Україні!
Ваш ПроКредит Банк
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