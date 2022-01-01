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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:10

  Investor_K написав:Одна карточка -один человек


и 10 000 трат :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 15:14

Re: ПроКредит

А чего меняется дислокация головного офиса?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 11:12

Re: ПроКредит Банк

Подскажите, банк ввел кредитные каникулы, как другие? Не могу дозвониться на горячую, ощущение, что там вообще никого нет. На сайте тоже пусто(
Busya
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 14:38

Re: ПроКредит Банк

Это сообщение от 11.03.22
Шановні клієнти,

Ми всі проходимо через вкрай важкі часи. Але наш банк працює, і ми вчасно виконуємо всі операції згідно регламенту та правил НБУ. Ліквідність міцна. Наші міжнародні кредитори працюють зараз над перенесенням платежів по зобов’язаннях банку.

Ми також бачимо, що наші клієнти вірять в стабільність ПроКредит Банку і маємо позитивну динаміку по депозитах в ці дні. Навіть нові клієнти відкривають рахунки!

Також ви маєте знати – ПроКредит група не має бізнесу ані в Росії, ані в Білорусі!

В цей час всі банки та підприємства групи ПроКредит згуртувались як ніколи. Ми отримуємо підтримку з усіх країн, де працюємо. Сьогодні наш учбовий центр у Німеччині перетворився в центр українців – близько 200 людей проживають там і отримують всіляку допомогу. Частина наших співробітників зараз приймає участь у військовій обороні, частина – займається волонтерством, ті, хто вдома – забезпечують безперебійну діяльність банку.

Віримо в вас також! Слава Україні!

Ваш ПроКредит Банк
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:25

Re: ПроКредит Банк

Не можу на сайті забронювати візит, далі пошти і телефона не пускає, кнопка неактивна.
MarinaGrum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 19:56

  MarinaGrum написав:Не можу на сайті забронювати візит, далі пошти і телефона не пускає, кнопка неактивна.


Как успехи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:09

Re: ПроКредит Банк

Вопрос чисто теоретический.Если в Украине случится полный кирдик, будет ли материнский банк что-либо возмещать вкладчикам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:13

  Investor_K написав:Вопрос чисто теоретический.Если в Украине случится полный кирдик, будет ли материнский банк что-либо возмещать вкладчикам?

Чисто теоретически - нет.
lloydbanksua
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