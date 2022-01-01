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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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ПроКредит Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:21

Re: ПроКредит Банк

Шановний клієнте,

З метою забезпечення безперебійної роботи клієнтських сервісів ми здійснюємо наступний етап в рамках міграції інформаційних систем Банку до хмарної інфраструктури у Франкфурт-на-Майні.

Тому з 07:00 02 квітня до 06:00 04 квітня будуть недоступними:

(checkmark)e-Banking для фізичних та юридичних осіб;
(checkmark)мобільний додаток;
(checkmark)поповнення рахунків через банкомати та електронні депозитні сейфи;
(checkmark)зарахування переказів на картку;
(checkmark)SMS-інформування;

Просимо Вас заздалегідь провести всі необхідні операції.

Розрахунки в торговельних мережах та зняття готівки в банкоматах здійснюватимуться в звичайному режимі. Повідомлення про карткові операції, здійснені у вказаний період,
будуть відправлені відразу після завершення робіт.

З повагою,
ПроКредит Банк
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:22

Re: ПроКредит Банк

Сьогодні отгимано
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7286
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
  #<1234
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