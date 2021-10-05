Шановний клієнте,
З метою забезпечення безперебійної роботи клієнтських сервісів ми здійснюємо наступний етап в рамках міграції інформаційних систем Банку до хмарної інфраструктури у Франкфурт-на-Майні.
Тому з 07:00 02 квітня до 06:00 04 квітня будуть недоступними:
(checkmark)e-Banking для фізичних та юридичних осіб;
(checkmark)мобільний додаток;
(checkmark)поповнення рахунків через банкомати та електронні депозитні сейфи;
(checkmark)зарахування переказів на картку;
(checkmark)SMS-інформування;
Просимо Вас заздалегідь провести всі необхідні операції.
Розрахунки в торговельних мережах та зняття готівки в банкоматах здійснюватимуться в звичайному режимі. Повідомлення про карткові операції, здійснені у вказаний період,
будуть відправлені відразу після завершення робіт.
З повагою,
ПроКредит Банк