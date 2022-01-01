ПроКредит Банк

З метою забезпечення безперебійної роботи клієнтських сервісів ми здійснюємо наступний етап в рамках міграції інформаційних систем Банку до хмарної інфраструктури у Франкфурт-на-Майні.
Тому з 07:00 02 квітня до 06:00 04 квітня будуть недоступними:
(checkmark)e-Banking для фізичних та юридичних осіб; (checkmark)мобільний додаток; (checkmark)поповнення рахунків через банкомати та електронні депозитні сейфи; (checkmark)зарахування переказів на картку; (checkmark)SMS-інформування;
Просимо Вас заздалегідь провести всі необхідні операції.
Розрахунки в торговельних мережах та зняття готівки в банкоматах здійснюватимуться в звичайному режимі. Повідомлення про карткові операції, здійснені у вказаний період, будуть відправлені відразу після завершення робіт.
Клієнт банку порівняно недавно, багато питань до роботи деяких сервісів, мобільний додаток то взагалі якесь середньовіччя. Але подобаються зони самообслуговування, зручно, особливо цілодобові, хоч зараз і не на часі.