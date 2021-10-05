|
|
|
ПроКредит Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:14
Доволен, что бистро и без проблем забрал досрочно депозит. Очень нужни били деньги семье и банк пошол на уступки. За ето уважуха вам.
-
aelvvlmoukhpfo123
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 21.04.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 тра, 2022 13:19
aelvvlmoukhpfo123 написав:
Доволен, что бистро и без проблем забрал досрочно депозит. Очень нужни били деньги семье и банк пошол на уступки. За ето уважуха вам.
Гривна или валюта?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7414
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2686
|1051425
|
|
|39
|62988
|
Чет 12 тра, 2022 14:02
rani
|
|438
|296765
|
|