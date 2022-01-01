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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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ПроКредит Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:14

депозит

Доволен, что бистро и без проблем забрал досрочно депозит. Очень нужни били деньги семье и банк пошол на уступки. За ето уважуха вам.
aelvvlmoukhpfo123
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:19

  aelvvlmoukhpfo123 написав:Доволен, что бистро и без проблем забрал досрочно депозит. Очень нужни били деньги семье и банк пошол на уступки. За ето уважуха вам.

Гривна или валюта?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:40

Re: ПроКредит Банк

https://news.finance.ua/ua/nbu-nazvav-z ... oku-spysok

Один из самых больших убытков.

не накроется часом?
Investor_K
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Повідомлень: 7431
З нами з: 21.12.09
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