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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:14
Доволен, что бистро и без проблем забрал досрочно депозит. Очень нужни били деньги семье и банк пошол на уступки. За ето уважуха вам.
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aelvvlmoukhpfo123
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Додано: Чет 12 тра, 2022 13:19
aelvvlmoukhpfo123 написав:
Доволен, что бистро и без проблем забрал досрочно депозит. Очень нужни били деньги семье и банк пошол на уступки. За ето уважуха вам.
Гривна или валюта?
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Investor_K
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:40
https://news.finance.ua/ua/nbu-nazvav-z
... oku-spysok
Один из самых больших убытков.
не накроется часом?
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Investor_K
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:49
Investor_K написав:
https://news.finance.ua/ua/nbu-nazvav-z ... oku-spysok
Один из самых больших убытков.
не накроется часом?
Шо даже абонки в 180грн им не хватило на покрытие?
Прибедняются, гадёныши
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Amethyst
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П'ят 20 тра, 2022 05:35
abc111
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