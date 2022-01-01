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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 тра, 2022 12:14
Доволен, что бистро и без проблем забрал досрочно депозит. Очень нужни били деньги семье и банк пошол на уступки. За ето уважуха вам.
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aelvvlmoukhpfo123
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Додано: Чет 12 тра, 2022 13:19
aelvvlmoukhpfo123 написав:
Доволен, что бистро и без проблем забрал досрочно депозит. Очень нужни били деньги семье и банк пошол на уступки. За ето уважуха вам.
Гривна или валюта?
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Investor_K
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:40
https://news.finance.ua/ua/nbu-nazvav-z
... oku-spysok
Один из самых больших убытков.
не накроется часом?
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Investor_K
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:49
Investor_K написав:
https://news.finance.ua/ua/nbu-nazvav-z ... oku-spysok
Один из самых больших убытков.
не накроется часом?
Шо даже абонки в 180грн им не хватило на покрытие?
Прибедняются, гадёныши
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Amethyst
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Додано: Суб 21 тра, 2022 13:26
Investor_K написав:
https://news.finance.ua/ua/nbu-nazvav-z ... oku-spysok
Один из самых больших убытков.
не накроется часом?
видшкодуют в дойчмарках
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cohan
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Додано: Вів 24 тра, 2022 11:49
здраствуйте, как могу я продлить срок действия карточки, если я в Польше? Прошу написать на вайбер 57441258763. Спасибо
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АндрейШевчук1978
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Додано: Сер 25 тра, 2022 13:11
АндрейШевчук1978 написав:
здраствуйте, как могу я продлить срок действия карточки, если я в Польше? Прошу написать на вайбер 57441258763. Спасибо
+57 это не Польша,
звоните +380 44 590-10-00
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cohan
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Додано: Пон 30 тра, 2022 09:14
Скажіть будь ласка, якщо я їду закордон чи обовязково треба мені звонити у банк, говорити що уїжаю, щоб користуватися карткою своєю?
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srooxchqe2022
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Додано: Пон 30 тра, 2022 12:26
srooxchqe2022 написав:
Скажіть будь ласка, якщо я їду закордон чи обовязково треба мені звонити у банк, говорити що уїжаю, щоб користуватися карткою своєю?
не обязательно
а если что - есть городской номер выше
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cohan
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Додано: Чет 09 чер, 2022 12:35
Пора піднімати ставки по депозитам!
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Investor_K
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