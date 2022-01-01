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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 12:14

депозит

Доволен, что бистро и без проблем забрал досрочно депозит. Очень нужни били деньги семье и банк пошол на уступки. За ето уважуха вам.
aelvvlmoukhpfo123
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:19

  aelvvlmoukhpfo123 написав:Доволен, что бистро и без проблем забрал досрочно депозит. Очень нужни били деньги семье и банк пошол на уступки. За ето уважуха вам.

Гривна или валюта?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:40

Re: ПроКредит Банк

https://news.finance.ua/ua/nbu-nazvav-z ... oku-spysok

Один из самых больших убытков.

не накроется часом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:49

  Investor_K написав:https://news.finance.ua/ua/nbu-nazvav-z ... oku-spysok

Один из самых больших убытков.

не накроется часом?

Шо даже абонки в 180грн им не хватило на покрытие? :shock:
Прибедняются, гадёныши
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:26

  Investor_K написав:https://news.finance.ua/ua/nbu-nazvav-z ... oku-spysok

Один из самых больших убытков.

не накроется часом?


видшкодуют в дойчмарках :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 24 тра, 2022 11:49

здраствуйте, как могу я продлить срок действия карточки, если я в Польше? Прошу написать на вайбер 57441258763. Спасибо
АндрейШевчук1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 13:11

  АндрейШевчук1978 написав:здраствуйте, как могу я продлить срок действия карточки, если я в Польше? Прошу написать на вайбер 57441258763. Спасибо


+57 это не Польша,
звоните +380 44 590-10-00
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 09:14

повідомлення у банк про уїзд

Скажіть будь ласка, якщо я їду закордон чи обовязково треба мені звонити у банк, говорити що уїжаю, щоб користуватися карткою своєю?
srooxchqe2022
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:26

  srooxchqe2022 написав:Скажіть будь ласка, якщо я їду закордон чи обовязково треба мені звонити у банк, говорити що уїжаю, щоб користуватися карткою своєю?


не обязательно
а если что - есть городской номер выше
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 12:35

Пора піднімати ставки по депозитам!
Investor_K
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