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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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ПроКредит Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:11

  Investor_K написав:Пора піднімати ставки по депозитам!

Німці? Обов'язково піднімуть... з осені.. наступного року -- ну як завжди з пушками і танками теж :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:14

Re: ПроКредит Банк

  Amethyst написав:Німці? Обов'язково піднімуть... з осені.. наступного року -- ну як завжди з пушками і танками теж


Не вопрос. Есть другие варианты.
Investor_K
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