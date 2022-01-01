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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 чер, 2022 15:11
Investor_K написав:
Пора піднімати ставки по депозитам!
Німці? Обов'язково піднімуть... з осені.. наступного року -- ну як завжди з пушками і танками теж
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Amethyst
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Додано: Чет 09 чер, 2022 15:14
Amethyst написав:
Німці? Обов'язково піднімуть... з осені.. наступного року -- ну як завжди з пушками і танками теж
Не вопрос. Есть другие варианты.
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Investor_K
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