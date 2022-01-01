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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:11

  Investor_K написав:Пора піднімати ставки по депозитам!

Німці? Обов'язково піднімуть... з осені.. наступного року -- ну як завжди з пушками і танками теж :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 15:14

Re: ПроКредит Банк

  Amethyst написав:Німці? Обов'язково піднімуть... з осені.. наступного року -- ну як завжди з пушками і танками теж


Не вопрос. Есть другие варианты.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:39

Re: ПроКредит Банк

обслуживание тоже поднимут?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 20:43

  cohan написав:обслуживание тоже поднимут?

И так дофига. Если поднимут - пусть идут к Шольцу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 21:07

  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Пора піднімати ставки по депозитам!

Німці? Обов'язково піднімуть... з осені.. наступного року -- ну як завжди з пушками і танками теж :mrgreen:

там райф в рашке ввел отрицательные %% по текущим счетам в валюте 0,2% мин 10 баксов в мес. Считай что 10 баксов в мес обслуживание счета.
хоть не немцы, но все же :mrgreen:
Ромасик
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