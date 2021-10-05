интересно каких усилий им это стоило
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 чер, 2022 18:52
Додано: Вів 21 чер, 2022 18:57
Додано: Сер 22 чер, 2022 10:12
Можно ли открыть ФОП?
Можно ли открыть ФОП?
Додано: Сер 22 чер, 2022 12:09
Додано: Сер 22 чер, 2022 18:30
Re: ПроКредит Банк
Пришел перевод в евро в системе moneygram. Можно ли их перечислить на счет в Прокредитбанке?
Додано: Сер 22 чер, 2022 20:05
Додано: Пон 27 чер, 2022 20:09
Re: ПроКредит Банк
С чужих банкоматов стало ограничение 10000. Даже в начале марта снимал 15000. Банк сворачивается?
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