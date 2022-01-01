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Обслуговування в українських
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 18:52

  Tat_888 написав:"Прокредит" прислал смс ,что с 22 июня поднимают ставку по депозитам на 3 мес до 9%

интересно каких усилий им это стоило :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 18:57

  cohan написав:
  Tat_888 написав:"Прокредит" прислал смс ,что с 22 июня поднимают ставку по депозитам на 3 мес до 9%

интересно каких усилий им это стоило :mrgreen:

Прислать СМС?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 10:12

Можно ли открыть ФОП?

Можно ли открыть ФОП?
OlgaGribok
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 12:09

  OlgaGribok написав:Можно ли открыть ФОП?

да, но с оборотами
кажется меньше 200 (300) в месяц им неинтересно

да и зачем? есть банки где ФОП облизывают, а не ипут доками как тут
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 18:30

Re: ПроКредит Банк

Пришел перевод в евро в системе moneygram. Можно ли их перечислить на счет в Прокредитбанке?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 20:05

  Investor_K написав:Пришел перевод в евро в системе moneygram. Можно ли их перечислить на счет в Прокредитбанке?

нет
или да, если снять в другом :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 20:09

Re: ПроКредит Банк

С чужих банкоматов стало ограничение 10000. Даже в начале марта снимал 15000. Банк сворачивается?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:12

  Investor_K написав:С чужих банкоматов стало ограничение 10000. Даже в начале марта снимал 15000. Банк сворачивается?


это в каком 15? обычно чужие 1-2 и нах посылают, что в прокредите всегда бесило
10 дают всемдавайки, довоенные, их 2-3 банка всего
cohan
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