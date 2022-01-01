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ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 чер, 2022 10:12
Можно ли открыть ФОП?
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OlgaGribok
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Додано: Сер 22 чер, 2022 12:09
OlgaGribok написав:
Можно ли открыть ФОП?
да, но с оборотами
кажется меньше 200 (300) в месяц им неинтересно
да и зачем? есть банки где ФОП облизывают, а не ипут доками как тут
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cohan
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Додано: Сер 22 чер, 2022 18:30
Пришел перевод в евро в системе moneygram. Можно ли их перечислить на счет в Прокредитбанке?
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Investor_K
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Додано: Сер 22 чер, 2022 20:05
Investor_K написав:
Пришел перевод в евро в системе moneygram. Можно ли их перечислить на счет в Прокредитбанке?
нет
или да, если снять в другом
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cohan
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Додано: Пон 27 чер, 2022 20:09
С чужих банкоматов стало ограничение 10000. Даже в начале марта снимал 15000. Банк сворачивается?
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Investor_K
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Додано: Пон 27 чер, 2022 21:12
Investor_K написав:
С чужих банкоматов стало ограничение 10000. Даже в начале марта снимал 15000. Банк сворачивается?
это в каком 15? обычно чужие 1-2 и нах посылают, что в прокредите всегда бесило
10 дают всемдавайки, довоенные, их 2-3 банка всего
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cohan
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Додано: Вів 28 чер, 2022 06:30
Снимал в Примате
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Investor_K
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