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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПроКредит Банк

ПроКредит Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПроКредит Банк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:12

Ну вооот, вы уже и задумались
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 16:15

Re: ПроКредит Банк

Современное искусство заставляет задуматься.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 10:17

фіг дозвонишся

Не можу зв'язатися з представниками банку, дуже довго треба чекати на лінії. В мене не термінове питання, але все ж...
ВасильПеировичОгі
 
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